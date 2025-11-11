Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Germany hos Tesla varierer fra €79K per year for P2 til €95K per year for P3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €81K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
