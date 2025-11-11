Selskapskatalog
Tesla
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX-designer

Tesla UX-designer Lønninger

UX-designer-kompensasjon in United States hos Tesla varierer fra $135K per year for P1 til $430K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $180K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$130K
$120K
$10K
$0
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Tesla in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $429,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tesla for UX-designer rollen in United States er $170,000.

