Tesla Teknisk Regnskapsfører Lønninger i Greater Amsterdam Area

Teknisk Regnskapsfører-kompensasjon in Greater Amsterdam Area hos Tesla utgjør totalt €92.4K per year for P3. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€92.4K
€77.5K
€14.8K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk Regnskapsfører hos Tesla in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €103,155. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tesla for Teknisk Regnskapsfører rollen in Greater Amsterdam Area er €87,939.

Andre ressurser