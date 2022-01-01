Selskapsoversikt
Tesco
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Tesco Lønninger

Tescos lønnsområde varierer fra $6,071 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $160,217 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tesco. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $104K
Produktsjef
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Dataanalytiker
Median $91.3K
Teknisk programsjef
Median $48.2K
Administrativ assistent
Median $30.8K
Salg
Median $31.8K
Regnskapsfører
$44.1K

Teknisk regnskapsfører

Forretningsutvikling
$100K
Tekstforfatter
$38.5K
Kundeservice
$32K
Dataanalytiker
$63.7K
Datavitensskapssjef
$64.2K
Finansanalytiker
$137K
Grafisk designer
$121K
Personal
$6.1K
IT-teknolog
$78.2K
Juridisk
$33.7K
Ledelseskonsulent
$85.6K
Produktdesigner
$160K
Rekrutterer
$47.8K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Tesco er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $160,217. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Tesco er $63,729.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Tesco

Relaterte selskaper

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser