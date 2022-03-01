Tencent Holdings Lønninger

Tencent Holdingss lønnsområde varierer fra $43,084 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $666,650 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tencent Holdings . Sist oppdatert: 8/16/2025