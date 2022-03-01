Selskapsoversikt
Tencent Holdings
Tencent Holdings Lønninger

Tencent Holdingss lønnsområde varierer fra $43,084 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $666,650 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tencent Holdings. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$43.1K
Forretningsutvikling
$108K
Dataanalytiker
$63.5K

IT-teknolog
$667K
Juridisk
$301K
Partnerkonsulent
$158K
Produktsjef
$55.9K
Programvareingeniør
$102K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Tencent Holdings er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $666,650. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Tencent Holdings er $104,824.

