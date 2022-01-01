Selskapsoversikt
Tenable
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Tenable Lønninger

Tenables lønnsområde varierer fra $43,447 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $487,775 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tenable. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Produktsjef
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Programvareingeniør
Median $149K

Full-stack programvareingeniør

Salg
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kundesuksess
$214K
Dataanalytiker
$43.4K
IT-teknolog
$83.6K
Markedsføringsoperasjoner
$67.3K
Produktdesigner
$127K
Rekrutterer
$140K
Programvareingeniørsjef
$205K
Løsningsarkitekt
$276K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tenable er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.

Besøk nå!

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Tenable, е Produktsjef at the Principal Product Manager level с годишно общо възнаграждение от $487,775. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Tenable, е $159,516.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Tenable

Relaterte selskaper

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser