Selskapsoversikt
Tempus
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Tempus Lønninger

Tempuss lønnsområde varierer fra $29,108 i total kompensasjon årlig for Administrativ assistent i nedre ende til $256,275 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tempus. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Programvareingeniørsjef
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produktsjef
Median $152K
Administrativ assistent
$29.1K
Forretningsanalytiker
$68.6K
Kundeservice
$56.8K
Kundesuksess
$69.7K
Dataanalytiker
$79.6K
Programsjef
$84.6K
Salg
$256K
Cybersikkerhetsanalytiker
$140K
Teknisk forfatter
$76.4K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tempus er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.

Besøk nå!

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Tempus er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $256,275. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Tempus er $128,945.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Tempus

Relaterte selskaper

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser