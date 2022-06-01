Selskapsoversikt
Templafy
Templafy Lønninger

Templafys lønnsområde varierer fra $68,559 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $155,775 for Technical Account Manager i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Templafy. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $85.9K
Produktsjef
$106K
Prosjektleder
$70.3K

Rekrutterer
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Teknisk programsjef
$153K
FAQ

