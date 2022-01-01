Selskapsoversikt
Temasek
Temasek Lønninger

Temaseks lønnsområde varierer fra $10,612 i total kompensasjon årlig for Kundeserviceoperasjoner i nedre ende til $218,900 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Temasek. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $74.8K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $112K
Kundeserviceoperasjoner
$10.6K

Dataanalytiker
$63.7K
Finansanalytiker
$192K
Maskinvareingeniør
$54.4K
IT-teknolog
$219K
Produktsjef
$31.3K
Prosjektleder
$29.9K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Temasek er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $218,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Temasek er $63,701.

