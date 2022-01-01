TELUS Lønninger

Selskapsoversikt
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

TELUSs lønnsområde varierer fra $10,107 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $135,281 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i TELUS. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Programvareingeniør
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Maskinlæringsingeniør

DevOps-ingeniør

Produktsjef
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktdesigner
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-designer

Dataanalytiker
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Programvareingeniørsjef
L4 $114K
L5 $97.6K
Markedsføring
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programsjef
Median $85K
Forretningsanalytiker
Median $56.2K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $76.8K
Dataanalytiker
Median $37.1K
Datavitensskapssjef
Median $110K
Løsningsarkitekt
Median $129K

Dataarkitekt

Ledelseskonsulent
Median $95.6K
Forretningsdrift
$101K
Driftssjef
$96.9K
Forretningsutvikling
$99.3K
Stabssjef
$92.6K
Tekstforfatter
$88.4K
Kundeservice
$10.1K
Finansanalytiker
$76.8K
Maskinvareingeniør
$75.2K
Personal
$66.4K
IT-teknolog
$11.6K
Markedsføringsoperasjoner
$104K
Maskinteknisk ingeniør
$72.9K
Produktdesignsjef
$107K
Prosjektleder
$14.5K
Salg
$55.4K
Teknisk programsjef
$89.6K
Tillit og sikkerhet
$41.7K
UX-forsker
$88.2K
FAQ

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for TELUS

