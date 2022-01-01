TELUS Lønninger

TELUSs lønnsområde varierer fra $10,107 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $135,281 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i TELUS . Sist oppdatert: 8/15/2025