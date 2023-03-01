Selskapskatalog
Telia
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Telia Lønninger

Telias lønn varierer fra $38,667 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $115,247 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Telia. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $89.8K
Produktleder
Median $71.7K
Kundeservice
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataforsker
$75.7K
Informasjonsteknolog (IT)
$102K
Salg
$75.4K
Programvareutviklingsleder
$115K
Løsningsarkitekt
$75.3K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Telia er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $115,247. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Telia er $75,533.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Telia

Relaterte selskaper

  • Lyft
  • Airbnb
  • Uber
  • SoFi
  • Tesla
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser