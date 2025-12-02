Selskapskatalog
Teladoc Health
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Teladoc Health UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Teladoc Health varierer fra $174K til $238K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teladoc Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$187K - $226K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$174K$187K$226K$238K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Teladoc Health in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $237,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teladoc Health for UX-forsker rollen in United States er $174,250.

Andre ressurser

