Teladoc Health
Teladoc Health Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Teladoc Health utgjør totalt $270K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teladoc Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Median Pakke
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Totalt per år
$270K
Nivå
L3
Grunnlønn
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$20K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Teladoc Health?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Teladoc Health in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $346,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teladoc Health for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $264,104.

