Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Teladoc Health varierer fra $102K per year for Software Engineer I til $223K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teladoc Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.