Markedsføring-kompensasjon in United States hos Teladoc Health utgjør totalt $139K per year for Senior. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $98.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teladoc Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
