Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in United States hos Teladoc Health varierer fra $41.4K til $57.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teladoc Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$44.9K - $54.4K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Teladoc Health in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $57,907. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teladoc Health for Kundeservice rollen in United States er $41,434.

