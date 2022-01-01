Teladoc Health Lønninger

Teladoc Healths lønn varierer fra $49,670 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $305,000 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Teladoc Health. Sist oppdatert: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)
Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.