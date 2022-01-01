Selskapskatalog
Teladoc Health
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Teladoc Health Lønninger

Teladoc Healths lønn varierer fra $49,670 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $305,000 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Teladoc Health. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Helseinformatikk

Produktleder
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programvareutviklingsleder
Median $270K
Produktdesigner
Median $163K

UX Designer

Løsningsarkitekt
Median $305K
Markedsføring
Median $98.8K
Kundeservice
$49.7K
Kundesuksess
$109K
Rekrutterer
$199K
Salg
$294K
Teknisk programleder
$204K
UX-forsker
$206K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (33.00% årlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Teladoc Health is Løsningsarkitekt with a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teladoc Health is $178,333.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Teladoc Health

Relaterte selskaper

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser