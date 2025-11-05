Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Tekion varierer fra ₹5.29M per year for L1 til ₹5.93M per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹6.92M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tekions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)