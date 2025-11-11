Selskapskatalog
Tekion
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Sikkerhets Programvareutvikler

  • Greater Bengaluru

Tekion Sikkerhets Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Sikkerhets Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Tekion utgjør totalt ₹3.51M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tekions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tekion
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.51M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Sikkerhets Programvareutvikler hos Tekion in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹14,833,049. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tekion for Sikkerhets Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹3,506,752.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tekion

Relaterte selskaper

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser