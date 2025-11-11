Selskapskatalog
Tekion
Tekion Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler Lønninger i India

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Tekion utgjør totalt ₹1.04M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tekions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.04M
Nivå
L2
Grunnlønn
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Tekion?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler hos Tekion in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,220,952. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tekion for Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler rollen in India er ₹790,138.

