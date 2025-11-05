Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Tekion varierer fra ₹2.01M per year for L1 til ₹7.22M per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹4.06M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tekions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
