Den gjennomsnittlige Produktdesigner totalkompensasjonen in Germany hos Technology & Strategy varierer fra €69.4K til €95.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Technology & Strategys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$86.8K - $103K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
$80.1K$86.8K$103K$110K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Technology & Strategy?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Technology & Strategy in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €95,062. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Technology & Strategy for Produktdesigner rollen in Germany er €69,436.

Andre ressurser

