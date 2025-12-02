Selskapskatalog
Technology & Strategy
Technology & Strategy Ledelsesrådgiver Lønninger

Den gjennomsnittlige Ledelsesrådgiver totalkompensasjonen in United Arab Emirates hos Technology & Strategy varierer fra AED 486K til AED 690K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Technology & Strategys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$150K - $178K
United Arab Emirates
Vanlig Område
Mulig Område
$132K$150K$178K$188K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Technology & Strategy?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Ledelsesrådgiver hos Technology & Strategy in United Arab Emirates ligger på en årlig totalkompensasjon på AED 690,005. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Technology & Strategy for Ledelsesrådgiver rollen in United Arab Emirates er AED 486,003.

Andre ressurser

