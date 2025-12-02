Selskapskatalog
Tech Mahindra Teknisk forfatter Lønninger

Den gjennomsnittlige Teknisk forfatter totalkompensasjonen in Canada hos Tech Mahindra varierer fra CA$70K til CA$102K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tech Mahindras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$57.3K - $66.6K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk forfatter hos Tech Mahindra in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$101,572. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tech Mahindra for Teknisk forfatter rollen in Canada er CA$69,991.

