Teknisk programleder-kompensasjon in United States hos Tech Mahindra varierer fra $138K per year for U2 til $125K per year for U3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $150K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tech Mahindras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus U1 Associate Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- U2 Technical Program Manager $138K $138K $0 $0 U3 Senior Technical Program Manager $125K $125K $0 $0 U4 Team Lead $ -- $ -- $ -- $ --

