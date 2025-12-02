Selskapskatalog
Tech Mahindra
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Teknisk programleder

  • Alle Teknisk programleder lønninger

Tech Mahindra Teknisk programleder Lønninger

Teknisk programleder-kompensasjon in United States hos Tech Mahindra varierer fra $138K per year for U2 til $125K per year for U3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $150K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tech Mahindras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Legg til kompSammenlign nivåer
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Tech Mahindra?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Teknisk programleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programleder hos Tech Mahindra in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $250,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tech Mahindra for Teknisk programleder rollen in United States er $130,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tech Mahindra

Relaterte selskaper

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.