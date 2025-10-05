Selskapskatalog
Tech Mahindra
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler
  • U1
  • India

Programvareutvikler Nivå

U1

Nivåer hos Tech Mahindra

Sammenlign nivåer
  1. U1Associate Software Engineer
  2. U2Software Engineer
  3. U3Senior Software Engineer
    4. Vis 1 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
₹5,317
Grunnlønn
₹5,308
Aksjetildeling ()
₹0
Bonus
₹9

₹160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹30K+ (noen ganger ₹300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tech Mahindra

Relaterte selskaper

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser