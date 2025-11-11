Selskapskatalog
Teamworks Dataingeniør Lønninger i Canada

Dataingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos Teamworks utgjør totalt CA$214K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teamworkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Totalt per år
CA$214K
Nivå
hidden
Grunnlønn
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
0-1 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataingeniør hos Teamworks in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$281,646. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teamworks for Dataingeniør rollen in Canada er CA$204,288.

