Teachers Pay Teachers Lønninger

Teachers Pay Teacherss lønn varierer fra $180,000 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $220,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Teachers Pay Teachers. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $200K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktdesigner
Median $180K
Produktleder
Median $220K

Rekrutterer
$191K
Programvareutviklingsleder
$210K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Teachers Pay Teachers er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $220,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teachers Pay Teachers er $200,000.

Andre ressurser