TE Connectivity
TE Connectivity Datavitenskaper Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TE Connectivitys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$112K - $136K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
$105K$112K$136K$143K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos TE Connectivity?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos TE Connectivity in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 185,021. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TE Connectivity for Datavitenskaper rollen in Singapore er SGD 135,576.

Andre ressurser

