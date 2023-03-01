Selskapskatalog
TDCX
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

TDCX Lønninger

TDCXs lønn varierer fra $11,390 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $42,870 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TDCX. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Salg
Median $42.9K
Administrativ assistent
$26.3K
Forretningsanalytiker
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Forretningsutvikling
$30K
Kundeservice
$23.6K
Kundeserviceoperasjoner
$28.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$14.7K
Markedsføring
$37.2K
Markedsføringsoperasjoner
$36.5K
Rekrutterer
$11.4K
Programvareutvikler
$15.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TDCX er Salg med en årlig totalkompensasjon på $42,870. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TDCX er $28,558.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for TDCX

Relaterte selskaper

  • Intuit
  • Snap
  • Facebook
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser