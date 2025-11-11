Selskapskatalog
Tata Group
Tata Group Nettverksingeniør Lønninger

Nettverksingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Tata Group utgjør totalt ₹1.56M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tata Group
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹1.56M
Nivå
-
Grunnlønn
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Tata Group?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Nettverksingeniør hos Tata Group in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹9,368,154. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Group for Nettverksingeniør rollen in India er ₹1,060,342.

