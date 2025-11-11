Selskapskatalog
Tata Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Backend Programvareutvikler

  • India

Tata Group Backend Programvareutvikler Lønninger i India

Backend Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Tata Group utgjør totalt ₹2.65M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.65M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Backend Programvareutvikler hos Tata Group in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,867,089. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Group for Backend Programvareutvikler rollen in India er ₹2,086,512.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tata Group

Relaterte selskaper

  • Amazon
  • SoFi
  • Uber
  • Facebook
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser