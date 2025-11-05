Selskapskatalog
Tata Group
Tata Group Markedsføring Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos Tata Group in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,457,410. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Group for Markedsføring rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹3,147,416.

