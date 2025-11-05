Selskapskatalog
Tata Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

  • Greater Bengaluru

Tata Group Datavitenskaper Lønninger i Greater Bengaluru

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Tata Group utgjør totalt ₹1.46M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.46M
Nivå
Senior Consultant
Grunnlønn
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskaper tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Tata Group in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,511,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Group for Datavitenskaper rollen in Greater Bengaluru er ₹1,455,538.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tata Group

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser