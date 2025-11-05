Selskapskatalog
Tata Group
Tata Group Kjemiingeniør Lønninger i Greater Amsterdam Area

Den gjennomsnittlige Kjemiingeniør totalkompensasjonen in Greater Amsterdam Area hos Tata Group varierer fra €61.3K til €87.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Vanlig Område
Mulig Område
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Group er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kjemiingeniør hos Tata Group in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €87,511. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Group for Kjemiingeniør rollen in Greater Amsterdam Area er €61,333.

Andre ressurser