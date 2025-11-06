Programvareingeniør-kompensasjon in Mexico hos Tata Consultancy Services varierer fra MX$259K per year for C1Y til MX$939K per year for C5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mexico utgjør totalt MX$698K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
