Programvareingeniør-kompensasjon in Guadalajara Metropolitan Area hos Tata Consultancy Services varierer fra MX$262K per year for C1Y til MX$775K per year for C3A. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Guadalajara Metropolitan Area utgjør totalt MX$399K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
