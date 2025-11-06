Selskapskatalog
Tata Consultancy Services
  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Programvareingeniør Lønninger i Greater Toronto Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Tata Consultancy Services varierer fra CA$84.2K per year for C1 til CA$112K per year for C5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$96.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Inngangsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
IT Analyst
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Systemingeniør

Webutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$112,531. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Programvareingeniør rollen in Greater Toronto Area er CA$95,058.

Andre ressurser