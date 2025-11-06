Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Tata Consultancy Services varierer fra CA$84.2K per year for C1 til CA$112K per year for C5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$96.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
