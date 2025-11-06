Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Tata Consultancy Services varierer fra $87.4K per year for C1 til $61.2K per year for C4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $100K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$87.4K
$83.7K
$2.5K
$1.3K
C2
$95K
$91.7K
$3.3K
$0
C3A
$99.2K
$96.6K
$0
$2.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
