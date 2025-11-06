Selskapskatalog
Tata Consultancy Services Programvareingeniør Lønninger i Chile

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Chile hos Tata Consultancy Services utgjør totalt CLP 35.42M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Totalt per år
CLP 35.42M
Nivå
C3A
Grunnlønn
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Tata Consultancy Services?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Tata Consultancy Services in Chile ligger på en årlig totalkompensasjon på CLP 56,497,620. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Programvareingeniør rollen in Chile er CLP 35,417,335.

Andre ressurser