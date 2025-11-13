Selskapskatalog
Tata Consultancy Services
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesignleder

  • Alle Produktdesignleder lønninger

Tata Consultancy Services Produktdesignleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktdesignleder totalkompensasjonen in India hos Tata Consultancy Services varierer fra ₹13.14M til ₹18.66M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/13/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹14.93M - ₹17.69M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹13.14M₹14.93M₹17.69M₹18.66M
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Produktdesignleder innrapporteringers hos Tata Consultancy Services for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktdesignleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesignleder hos Tata Consultancy Services in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹18,661,824. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Produktdesignleder rollen in India er ₹13,144,415.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tata Consultancy Services

Relaterte selskaper

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser