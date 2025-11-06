Selskapskatalog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Datavitenskaper Lønninger i United Kingdom

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Tata Consultancy Services utgjør totalt £33.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£33.8K
Nivå
C2
Grunnlønn
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Tata Consultancy Services?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Tata Consultancy Services in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £60,798. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Datavitenskaper rollen in United Kingdom er £33,848.

