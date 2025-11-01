Selskapskatalog
Tata Consultancy Services
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeserviceoperasjoner

  • Alle Kundeserviceoperasjoner lønninger

Tata Consultancy Services Kundeserviceoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeserviceoperasjoner totalkompensasjonen hos Tata Consultancy Services varierer fra $9.4K til $13.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$10.8K - $12.6K
India
Vanlig Område
Mulig Område
$9.4K$10.8K$12.6K$13.4K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Kundeserviceoperasjoner innrapporteringers hos Tata Consultancy Services for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Kundeserviceoperasjoner tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeserviceoperasjoner hos Tata Consultancy Services ligger på en årlig totalkompensasjon på $13,399. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Kundeserviceoperasjoner rollen er $9,391.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tata Consultancy Services

Relaterte selskaper

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser