Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Kundeservice Lønninger

Kundeservice-kompensasjon in India hos Tata Consultancy Services utgjør totalt ₹376K per year for C1Y. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹337K. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
₹376K
₹376K
₹0
₹0
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Tata Consultancy Services in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹457,951. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Kundeservice rollen in India er ₹389,501.

