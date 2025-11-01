Selskapskatalog
Tata Consultancy Services
  • Lønninger
  • Forretningsutvikling

  • Alle Forretningsutvikling lønninger

Tata Consultancy Services Forretningsutvikling Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$141K - CA$164K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Tata Consultancy Services in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$182,311. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Forretningsutvikling rollen in Canada er CA$130,222.

Andre ressurser