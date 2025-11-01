Forretningsanalytiker-kompensasjon in India hos Tata Consultancy Services varierer fra ₹617K per year for C1 til ₹2.3M per year for C3B. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹779K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1
₹617K
₹611K
₹0
₹5.8K
C2
₹1.04M
₹1.04M
₹0
₹0
C3A
₹1.75M
₹1.75M
₹0
₹0
C3B
₹2.3M
₹2.3M
₹0
₹0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)