Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Forretningsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjoner totalkompensasjonen hos Tata Consultancy Services varierer fra SGD 94.6K til SGD 134K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Tata Consultancy Services ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 134,344. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tata Consultancy Services for Forretningsoperasjoner rollen er SGD 94,625.

