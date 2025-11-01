Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjoner totalkompensasjonen hos Tata Consultancy Services varierer fra SGD 94.6K til SGD 134K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)