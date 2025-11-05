Selskapskatalog
Tango
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Programvareingeniør Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area hos Tango utgjør totalt PLN 346K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tangos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 346K
Nivå
Senior
Grunnlønn
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Tango in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 463,932. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tango for Programvareingeniør rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 313,940.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tango

Relaterte selskaper

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser