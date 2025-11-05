Selskapskatalog
Tango
Tango Programvareingeniør Lønninger i Ukraine

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Ukraine hos Tango utgjør totalt UAH 4.01M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tangos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Totalt per år
UAH 4.01M
Nivå
hidden
Grunnlønn
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Tango?
Siste lønnsrapporter
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Tango in Ukraine ligger på en årlig totalkompensasjon på UAH 6,209,528. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tango for Programvareingeniør rollen in Ukraine er UAH 3,920,156.

Andre ressurser