Tango Lønninger

Tangos lønn varierer fra $42,210 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $92,852 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Tango. Sist oppdatert: 10/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $86.4K
Dataanalytiker
$66.1K
Dataforsker
$51.7K

Markedsføringsoperasjoner
$90.1K
Produktdesigner
$42.2K
Produktleder
$92.9K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tango er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

